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Военный музей в Киеве пополнился уникальными экспонатами уничтоженной техники и вещей оккупантов. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Техника оккупантов была уничтожена в боях за Киев и область

Военный музей Украины, расположенный в центре столицы, получил от украинских защитников новые экспонаты. Они были добыты подразделениями ВСУ и теробороны в ходе боев за Киев и Киевщину.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Трофеи передала 112 бригада территориальной обороны Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, возле здания разместили уничтоженную вражескую технику "Тигр" и БТР-82А.

"Тигр" фактически стал символом оккупации Грузии – много этой техники мы видели на хрониках 2008 года. Путин очень хвастался этими российскими "Тиграми", но как оказалось, они горят также хорошо, как и российские БТР, танки", – рассказал пресс-офицер Андрей Ковалев.

Видео дня
Уничтоженный российский "Тигр".
БТР оккупантов был уничтожен во время боев за Киев и Киевщину.
Трофеи передала 112 бригада территориальной обороны Киева.
Путин очень гордился российским "Тигром".
Техника фактически была символом оккупации Грузии.
"Тигр" стал экспонатом музея.
Жар был такой силы, что стекло расплавилось.

Кроме того, в музей передали образцы сухпайков оккупантов, дневник бурята с личными данными и другие трофеи. Также наши военные отдали "Стугну", из которой был уничтожен вражеский танк в районе столичной Оболони, и оставили на нем соответствующие надписи.

"Стугна", которая уничтожила российский танк.
Подписи украинских защитников.
Оккупанты активно использовали кассетные боеприпасы.

Пресс-офицер сообщил, что "украинская "Стугна" сжигает русский хлам не хуже американского или британского вооружения".

Трофеи украинских защитников в музее.
Пресс-офицер Андрей Ковалев.

Стоит отметить, что среди новых экспонатов музея есть обломки российского самолета, который во время воздушного боя сбил украинский пилот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области со дна реки Днепр подняли сбитый российский военный вертолет. Техника оккупантов была уничтожена во время боев за столицу.