Военный музей в Киеве пополнился уникальными экспонатами уничтоженной техники и вещей оккупантов. Фото и видео

Военный музей Украины, расположенный в центре столицы, получил от украинских защитников новые экспонаты. Они были добыты подразделениями ВСУ и теробороны в ходе боев за Киев и Киевщину.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Трофеи передала 112 бригада территориальной обороны Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, возле здания разместили уничтоженную вражескую технику "Тигр" и БТР-82А.

"Тигр" фактически стал символом оккупации Грузии – много этой техники мы видели на хрониках 2008 года. Путин очень хвастался этими российскими "Тиграми", но как оказалось, они горят также хорошо, как и российские БТР, танки", – рассказал пресс-офицер Андрей Ковалев.

Видео дня

Кроме того, в музей передали образцы сухпайков оккупантов, дневник бурята с личными данными и другие трофеи. Также наши военные отдали "Стугну", из которой был уничтожен вражеский танк в районе столичной Оболони, и оставили на нем соответствующие надписи.

Пресс-офицер сообщил, что "украинская "Стугна" сжигает русский хлам не хуже американского или британского вооружения".

Стоит отметить, что среди новых экспонатов музея есть обломки российского самолета, который во время воздушного боя сбил украинский пилот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области со дна реки Днепр подняли сбитый российский военный вертолет. Техника оккупантов была уничтожена во время боев за столицу.