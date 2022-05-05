На Киевщине со дна реки Днепр подняли сбитый российский вертолет. Видео

В Киевской области со дна реки Днепр достали сбитый российский военный вертолет. Техника оккупантов была уничтожена во время боев за столицу.

Об этом сообщили в социальных сетях. О судьбе экипажа страны-агрессора не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Боевое ведро достали", – написал автор ролика.

На опубликованном видео можно увидеть, что от вертолета оккупантов прочти ничего не осталось.

Видео дня

Напомним, ранее 28 апреля украинские воины в Запорожской области над своими позициями сбили российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии по украинским военным и мирным селам по линии фронта.

Перед этим в сети появилось видео с беспилотником "Орлан-10" российских оккупантов, который украинские десантники сбили 21 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада сбила новейший российский многоцелевой беспилотник "Орлан-10". Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.