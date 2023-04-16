Военный, ангел и казак: скульптуры малышей-основателей Киева переодели в честь Пасхи. Фото

В Киеве в честь Пасхи переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Одну из скульптур одели в военную форму, а другую в традиционную украинскую вышиванку.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры находятся на почтовой площади столицы.

"Друзья, поздравляем с Пасхой! Спасибо нашим защитникам земным и небесным!", – написал Журавель.

На опубликованных фото можно увидеть, что малышей-мальчиков переодели в разные наряды: военного, ангела и традиционную украинскую вышиванку с шароварами. Лыбидь – в белое платье с вышиванкой, а рядом оставили пасхальную корзину.

Напомним, предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. После пятичасовой службы митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинцам с поздравлениями по случаю главного христианского праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Пасху, 16 апреля, возле одной из церквей города была замечена большая очередь. Жители столицы пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

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