Во время воздушной тревоги над Киевом разразилась гроза, после чего появилась радуга. Фото и видео

Вечером 4 августа над Киевом во время воздушной тревоги, вызванной угрозой реактивных БПЛА, разразилась сильная гроза. После ливня в разных районах столицы и области жители увидели в небе радугу, а местами — даже двойную.

Видео дня

О погодных явлениях киевляне сообщали в социальных сетях, публикуя фото и видео. В Telegram-каналах также появились кадры ливня, пыльных вихрей, молний, града и последствий непогоды.

По словам очевидцев, грозовой ливень начался одновременно с воздушной тревогой, объявленной из-за угрозы реактивных беспилотников. В разных районах столицы наблюдались сильный дождь, порывистый ветер и молнии.

Главные истории дня

Местами очевидцы зафиксировали пыльные вихри, а в отдельных районах Киева и области выпал град. После того как гроза начала стихать, в небе появилась большая радуга. Некоторые жители также сообщили о двойной радуге, которую было видно над разными частями города.

Одним из самых заметных последствий ливня стал мощный поток воды на реке Лыбидь. Видео бурного течения опубликовал Telegram-канал "КиевИнформ".

На других записях, которые распространяют пользователи соцсетей, видны интенсивные осадки, вспышки молний и тёмные грозовые облака над столицей. В то же время в тех районах, где дождь уже прекратился, небо украсила яркая радуга, контрастировавшая с пасмурной погодой.

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