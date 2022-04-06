Власти призвали киевлян пока не возвращаться в столицу: названа причина

Жителей Киева призвали пока не возвращаться в город из соображений безопасности. В частности, остается угроза ракетных ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной администрации (КВА). Город продолжает жить в условиях военного времени.

"Друзья! Военная администрация напоминает, что возвращаться в Киев до сих пор небезопасно! Все еще есть угроза ракетных ударов. Берегите себя", – подчеркнули в КВА.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы отсрочить возвращение в город. По крайней мере, до конца текущей недели.

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"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев - Ред.). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и его окрестностях во вторник, 5 апреля, приступили к разминированию территории от неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В некоторых районах столицы могут быть слышны взрывы.