Виталий Кличко посетил мероприятие, посвященное поддержке ветеранов, ветеранок, их семей и наградил участников

В парке "Наталка" прошло мероприятие, посвященное поддержке ветеранов, ветеранок и их семей. Его посетил мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом глава столицы написал на своем Telegram-канале.

Поздравил и пообщался с участниками платформы единства "Сильные вместе". Мероприятие, посвященное поддержке ветеранов, ветеранок и их семей, состоялось в парке "Наталка"", - написал Кличко.

В нем приняли участие более 400 участников. В частности, ветеранов Нацгвардии Украины, 112 бригады ТРО Киева, 5 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины, 210 отдельного штурмового полка. Большинство из них проходят сегодня реабилитацию в профильных медучреждениях столицы.

Виталий Кличко наградил 23 защитника и защитницы. А также детей - победителей первого футбольного турнира памяти защитников и защитниц столицы.

Мероприятие, организованное городом, поддержали общественные организации и благотворительные фонды, учебные заведения, патронатные службы военных бригад, медицинские и реабилитационные учреждения, представители бизнеса.