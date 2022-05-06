Виталий Кличко передал ВСУ бронежилеты и каски, закупленные Всемирным конгрессом украинцев. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко передал командованию Сухопутных войск Украины бронежилеты и кевларовые каски. Военное снаряжение было закуплено Всемирным конгрессом украинцев из США.

Об этом мэр столицы сообщил в Telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине в борьбе с российскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья! Передал командованию Сухопутных войск Украины военное снаряжение, поступившее от наших американских друзей. Мы с братом обратились ко Всемирному Конгрессу украинцев. И он в рамках глобальной акции "Соединяемся с Украиной" собрал средства и закупил для теробороны Киева 5 тыс. бронежилетов высокого класса защиты и 5 тыс. кевларовых касок. На 4,5 млн долл. Поскольку ситуация в столице более спокойная и тероборона уже обеспечена снаряжением, мы решили передать бронежилеты и каски командованию Сухопутных войск. Ибо это снаряжение сегодня нужно нашим бойцам на передовой", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил всех, кто помогает Украине в борьбе с российскими оккупантами и поддерживает нашу страну.

"Благодарю тех, кто помогает Украине в борьбе за наше государство и свободу. Спасибо Всемирному Конгрессу украинцев! И всем, кто поддерживает Украину! Слава Украине!" – резюмировал Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поздравил бойцов "Азова" с восьмой годовщиной создания батальона. По его словам, благодаря духу и мужеству украинских защитников российские оккупанты до сих пор не сломали Мариуполь.