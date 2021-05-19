В КГГА рассказали, когда в Киеве откроются пляжи

В Киеве коммунальщики уже начали готовить муниципальные пляжи к началу купального сезона. Они будут работать после получения паспортов готовности и когда вода прогреется до +18.

Как сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Возный, в местах отдыха уже установили питьевые фонтанчики, души, туалеты и кабинки для переодевания, передает пресс-служба КГГА.

Также ожидается, что на 25 пляжах столицы этим летом будут работать спасатели, а еще пункты оказания первой неотложной помощи со всеми необходимыми медикаментами.

Кроме того, чиновник отметил, что 9 муниципальных пляжей города в этом году претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг".

"В этом году столица подала девять пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Это - "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Водоворот" и "Галерный". Сейчас ожидается официальное решение международного жюри", – резюмировал Возный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 18 мая по 4 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проведет гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключат в четырех районах столицы.