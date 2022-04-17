"Ваш подвиг спасает Украину": на здании полиции Киева появился баннер в поддержку защитников Мариуполя. Фото

В Киеве на здании Главного управления столичной полиции появился баннер в поддержку защитников Мариуполя. Огромный плакат высотой около 10 метров разместили над входом в ГУНП.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пользователь Виктор Андрусив. По его словам, никто не забудет подвиг защитников этого украинского города.

"Ребята, защитники Мариуполя, я знаю, что вы не боитесь смерти, а боитесь забвения. Никогда ваш подвиг забыт не будет. Сейчас делается многое, чтобы спасти вас. Вся нация гордится (вами – Ред.) и благодарит вас", – написал Андрусив.

На опубликованном фото можно увидеть огромный плакат, на котором, в том числе, есть надписи: "Мариуполь" и "Ваш подвиг спасает Украину".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует два фактора, необходимые для спасения Мариуполя, в частности: мощное вооружение для Украины от партнеров и переговоры между воюющими государствами. В противном случае может повториться "Иловайск".

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении жителю Дымерской объединенной территориальной общины на Киевщине. Злоумышленник может быть причастен к коллаборацционной деятельности и сотрудничестве с оккупантами.