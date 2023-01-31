В YASNO рассказали, сколько в Киеве жилых домов, где отключения света невозможны технически

В YASNO объяснили, почему в Киеве не во всех домах выключают свет. Есть небольшая часть зданий вне групп, подключенных к линиям критической инфраструктуры, поэтому оператор системы распределения не может автоматически их отключать.

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Пока таких домов в столице 750. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко.

В части из них (400 – 3,21%) свет должны отключать ЖЭКи, ОСМД и управляющие компании. Это необходимо для того, чтобы дать энергосистеме возможность быть еще стабильнее.

Остается еще 350 домов (2,81%), которые нельзя отключить из-за технических особенностей.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", – отметил Коваленко. Он также напомнил, что группы, на которые поделены все жилые дома, формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

Он добавил, что в среду, 1 февраля, и Киев и Днепр вместе с областью продолжат жить по графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

"На завтра есть следующие ограничения: Киев: 1050 МВт на день и 683 МВт ночью, Днепропетровская область: 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью", – информируют в YASNO.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Киеве продолжили применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

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