В центре Киева временно ограничат движение транспорта: когда и какая причина

В центральной части Киева в понедельник, 2 декабря, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Они необходимы для проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

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Об этом накануне вечером, 1 ноября, предупредила пресс-служба Управления государственной охраны Украины. О какой именно делегации идет речь, не уточняется.

В УГО попросили учесть запланированные ограничения во время перемещений по столице в понедельник.

Ведомство также напомнило, что украинское законодательство предусматривает обеспечение государственной охраны главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на нашей территории с официальными или рабочими визитами.

Военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде авто глав иностранных государств, правительств, парламентов, международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в стране с официальным визитом.

Они также могут не пропускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Указом президента от 3 октября 2006 года № 815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрете дорожного движения при проезде лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Напомним: 1 декабря в центре Киева также временно ограничивали дорожное движение. Это было связано с приездом в Украину нового президента Европейского совета Антониу Кошта, высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара по расширению Марта Коса.

Как сообщал OBOZ.UA, Антониу Кошта после встречи с Владимиром Зеленским пообещал, что в первом полугодии 2025-го ЕС откроет два новых переговорных кластера с нашим государством касательно будущего вступления в Европейский Союз.

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