В центре Киева временно ограничат дорожное движение: когда и какая причина

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева временно ограничат дорожное движение. Эти неудобства будут связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Видео дня

Такую информацию Управление государственной охраны Украины опубликовало в Facebook. Впрочем, там не уточняют, кто именно приедет в столицу.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", – говорится в сообщении.

Напомним, что утром 29 ноября на большинстве пунктов пропуска на украинской границе не было очередей транспорта. Там же, где они были, – скопление из 15-45 легковых автомобилей. В то же время на многих пунктах пропускали только транспорт. Пропуск пешеходов не производился. Больше всего таких пунктов было на границе с Польшей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время польские фермеры, которые блокировали границу с Украиной в пункте пропуска "Медика - Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. При этом если ответ считают неудовлетворительным, организаторы блокады. грозят не только восстановить ее, но и масштабировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!