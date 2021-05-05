В центре Киева расцвело 100 тысяч тюльпанов. Фото

В самом центре Киева расцвело 100 тысяч тюльпанов подаренных консульством Нидерландов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Тюльпаны высадили на Майдане Незалежности и на Михайловской площади у здания Министерства иностранных дел Украины.

"Маленькая часть Нидерландов в Украине. На Михайловской площади и Майдане Независимости расцвело 100 000 тюльпанов, подаренных Почетным Консульством Украины в Амстердаме. Тот случай, когда ни фото, ни видео не передадут всю красоту. Надо видеть...", – написал Король.

У ярких цветов уже делают селфи тысячи киевлян и гостей города. А уже в конце недели в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко расцветет сиреневая аллея – любимое место для майских фотосессий.

Напомним, в столице с 1 мая сняли строгий локдаун. Открылись учебные заведения, рестораны и кафе, а общественный транспорт курсирует в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на прохладную погоду, на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" расцвело более 700 000 тюльпанов разных сортов и видов.