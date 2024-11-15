В центре Киева провели акцию 'Пусты стулья' в поддержку заключенных и пленных журналистов и художников. Видео

В Киеве в пятницу, 15 ноября, на Софийской площади провели акцию "Пусты стулья". Она направлена на поддержку заключенных, пленных и пропавших без вести журналистов и художников.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Правозащитные организации до сих пор получают сообщения о преследовании работников СМИ на оккупированных территориях и их заключении.

Так, 15 ноября, в 12.00 на Софийской площади состоялась акция, во время которой установили символическую инсталляцию из пустых стульев с именами заключенных, пленных и пропавших без вести авторов, художников и правозащитников.

По данным Института массовой информации, сегодня в заключении находятся по меньшей мере 30 гражданских украинских медийщиков и два журналиста-комбатанта.

Согласно информации Центра гражданских свобод, более 7000 незаконно заключенных гражданских ныне содержатся в России на временно оккупированных территориях, хотя настоящая цифра может быть в разы больше. В то же время в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах по состоянию на конец сентября 2024 года есть данные о 55 тысячах человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 9 ноября, в столице Польши Варшаве украинцы провели мемориальную акцию в поддержку наших военнопленных. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек: родственники пленников Кремля и пропавших без вести, а также активисты польско-украинского сообщества "Wspólnie PoMoc".

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