Красный Крест должен выполнять свои обязательства: в Варшаве украинцы провели акцию в поддержку военнопленных. Фото

В субботу, 9 ноября, в столице Польши Варшаве украинцы провели мемориальную акцию в поддержку наших военнопленных. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек: родственники узников Кремля и пропавших без вести, а также активисты польско-украинского сообщества "Wspólnie PoMoc".

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Все они пришли под главный офис Красного Креста, чтобы в очередной раз призвать организацию выполнять возложенные на нее задания – искать людей, подтверждать пребывание в плену и проверять условия содержания в неволе.

Активисты держали в руках плакаты с надписями "Красный Крест защищает права террористов", "Free Azov" и "Молчание убивает". На акции выступили родственники украинских военнопленных и военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести.

"Красный Крест должен быть гарантом прав и свобод человека, но, к сожалению, таковым не является. Организация до сих пор не предоставила полную информацию о состоянии наших военнопленных и не обеспечила надлежащего мониторинга их условий содержания. Мы просим Красный Крест услышать наши голоса и предпринять реальные действия для защиты прав наших военнопленных", – сказала одна из организаторов Екатерина Челядина.

Чтобы достучаться до Красного Креста и заставить его действовать, активисты планируют 19 ноября, в тысячный день полномасштабного вторжения РФ в Украину, начать массовую акцию по написанию писем к военнопленным.

В течение трех недель они хотят собрать более 10 тысяч писем, принести их в офис Красного Креста с требованием передать их узникам Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его российская коллега Татьяна Москалькова провели встречу на территории Беларуси. Они присутствовали на мерах по репатриации тел погибших, а также обменялись списками военнопленных и письмами от близких.

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