В центре Киева парень помочился в фонтан. Видео 18+

В центре Киева молодой парень помочился в фонтан на глазах у прохожих. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 мая, на Майдане Незалежности.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит какой-то челлендж на на самый дебильный поступок. Ну, как это можно объяснить?" – говорится под видео.

Пользователи сети резко отреагировали на поведение парня и написали негативные комментарии под публикацией. Киевляне отметили, что подобное в центре Киева происходит часто.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на улице Берковецкой в Святошинском районе вспыхнул пожар. Загорелось десятиэтажное административное здание, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".