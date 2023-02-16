Суд разрешил застройку земель музея ''Пирогова'' в Киеве – активист

В Киеве Северный апелляционный хозяйственный суд дал возможность застраивать земли Музея под открытым небом "Пирогово". Соответствующее решение было принято 15 февраля.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил общественный активист Дмитрий Петров. Детали пока неизвестны.

"Северный апелляционный хозяйственный суд дал возможность застройки земель историко-культурного назначения Музею "Пирогово". Соответствующее решение по окончании рабочего дня приняла коллегия за председательство Ирины Ионниковой", – написал Петров.

Активист отметил, что суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу Агрокомбината "Хотовский" об отмене решения Хозяйственного суда города Киева. Речь идет о возобновлении производства по делу о незаконной регистрации этих земель за комбинатом.

"В 2020 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство против Ирины Ионниковой дело касалось списания долгов перед госкомпанией "Нафтогаз". Кроме того, эта же коллегия судей (Ионникова, Разина, Тарасенко) передавала под застройку Совские ставки, Усадьба Дмитриева, Монстр на Подоле", – добавил Петров.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января Россия атаковала ракетами столицу Украины – город Киев. Обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на территорию музея под открытым небом Пирогово в Голосеевском районе столицы.

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