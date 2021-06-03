В центре Киева из-за концерта ограничат движение на двух улицах

В Киеве вечером 5 июня ограничат движение на Владимирской улице и Владимирском спуске. Это сделают в связи с проведением гранд-концерта "Звезды мировой оперы".

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мероприятие начнется в 19:30 Софийской площади.

"Состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы" с участием всемирно известных оперных певцов Оксаны Дикой, Валентины Плужниковой, Евгения Орлова, Виталия Белого, Алексея Пальчикова. Он пройдет в сопровождении симфонического оркестра и хора Киевского муниципального театра оперы и балета", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что на время проведения концерта будет ограничено транспортное движение вдоль Владимирского проезда: от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с Малой Житомирской. А также на улице Владимирской: от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с Большой Житомирской.

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Возможны изменения в движении общественного наземного транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 5 июня с 9:00 до 19:00 перекроют движение на части улицы Тимирязевской. Коммунальщики закончат средний ремонт дороги.