В супермаркете Киева на полке с кошачьим кормом нашли хомяков в бутылке. Фото и видео

В Деснянском районе Киева в магазине METRO Cash & Carry на полках с кошачьим кормом нашли двух хомяков. Неизвестный оставил животных, закрытых в пластиковой бутылке.

Об этом на свой странице в социальной сети Facebook сообщила киевлянка Мария Витязь. По ее словам, животным уже нашли новых хозяев (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Этих пушистых ребят нашла Лариса Радченко на полках с кошачьим кормом в магазине METRO Cash & Carry Троещина. Администрация пояснить, как звери попали на полку не смогла. Оно и ясно", – написала Витязь.

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Позднее она обновила свой пост добавив, что благодаря неравнодушным, грызуны уже нашли новых хозяев.

Отметим, пользователи соцсети осудили тех, кто оставил хомяков в таком беспомощном состоянии, но искренне порадовались за то, что они обрели новый дом.

"Ура!", "Буду теперь бояться, но ходить в отдел зоотоваров стану специально", "Я думаю подбросили. Какие вы молодцы, я б тоже конечно же забрала бы".

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