В Киеве на заседание Святошинского суда пришел кот. Фото и реакция сети

В Святошинским районном суде Киева на одно из заседаний пришел кот. Животное своими действиями привлекло внимание всех участников судебного процесса.

Соответствующие снимки на своей странице в социальной сети Facebook разместила киевлянка Алина Кондратенко. Событие произошло в понедельник, 7 февраля.

"Встать! Суд идет", – написала жительница столицы.

На опубликованных фото можно увидеть, что кот спокойно вошел в зал заседаний, немного посидел с участниками судебного процесса на лавочке, а потом улегся на полу. Как отреагировал судья на неожиданного посетителя, не сообщалось.

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Отметим, пользователи соцсети с юмором отнесли к снимкам и действиям кота в суде.

"Это кот или кошка породы "судебная обычная", "Не туда куда-то судья сел", "Может, свидетель".

Напомним, на грузинском телеканале TV Kavkasia произошел курьез с "местным" котом. Животное, которое приютили в студии, неожиданно запрыгнуло на стол во время серьезной дискуссии.

Как писал OBOZREVATEL, кот Степан из Харькова получил широкую известность после того, как его фото опубликовала у себя в Instagram американская поп-певица Бритни Спирс.