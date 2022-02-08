В Киеве на заседание Святошинского суда пришел кот. Фото и реакция сети
В Святошинским районном суде Киева на одно из заседаний пришел кот. Животное своими действиями привлекло внимание всех участников судебного процесса.
Соответствующие снимки на своей странице в социальной сети Facebook разместила киевлянка Алина Кондратенко. Событие произошло в понедельник, 7 февраля.
"Встать! Суд идет", – написала жительница столицы.
На опубликованных фото можно увидеть, что кот спокойно вошел в зал заседаний, немного посидел с участниками судебного процесса на лавочке, а потом улегся на полу. Как отреагировал судья на неожиданного посетителя, не сообщалось.
Отметим, пользователи соцсети с юмором отнесли к снимкам и действиям кота в суде.
"Это кот или кошка породы "судебная обычная", "Не туда куда-то судья сел", "Может, свидетель".
Напомним, на грузинском телеканале TV Kavkasia произошел курьез с "местным" котом. Животное, которое приютили в студии, неожиданно запрыгнуло на стол во время серьезной дискуссии.
Как писал OBOZREVATEL, кот Степан из Харькова получил широкую известность после того, как его фото опубликовала у себя в Instagram американская поп-певица Бритни Спирс.