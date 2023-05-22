В столице малышей – основателей Киева переодели в честь известных персонажей Артура Конана Дойла. Фото

В Киеве скульптуры маленьких основателей столицы – Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди – переодели в честь дня рождения выдающегося английского писателя Артура Конана Дойла. В руках одной из скульптур можно увидеть лупу, а на голове кепку всемирно известного сыщика Шерлока Холмса.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры расположены на Почтовой площади столицы.

"Шерлок Холмс, доктор Ватсон и инспектор Лестрейд прибыли в Киев, чтобы сделать свой вклад для ускорения ареста военного преступника, международного террориста "пу" и его шайки. Всех с днем рождения Артура Конана Дойла! Спасибо народу и руководству Великобритании за дружескую поддержку Украины! P.S. За помощь в создании костюмов для малышей особая благодарность моей жене Екатерине Журавель", – написал скульптор.

На опубликованных фото можно увидеть, что скульптурки малышей – основателей столицы переодели таким образом, что сразу можно узнать, какого из героев английского писателя они отображают. В частности, Лыбедь символизирует миссис Хадсон – хозяйку дома на улице Бейкер-стрит, 221б, в которой проживают Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в честь Пасхи переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Одну из скульптур одели в военную форму, а другую – в традиционную украинскую вышиванку.

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