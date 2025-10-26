В стене дыра, есть раненые: в Киеве жилой дом пострадал от ударов армии России. Фото и видео

Во время массированной дроновой атаки войск РФ по Киеву в ночь на 26 октября враг бил по жилой застройке. В одной из многоэтажек города в результате удара "Шахеда" образовалась огромная дыра.

Пострадали гражданские, а экстренные службы с ночи ликвидируют последствия террора. Кадры с места показал фотограф Ян Доброносов.

Под ударом – жилые дома

В ночь на воскресенье оккупанты снова атаковали столицу Украины ударными дронами. Уже вторая атака по Киеву за сутки подтвердила: Россия решила терроризировать гражданских. Под ударом оказались жилые дома, в частности, в Деснянском районе.

"Похоже на то, что враг решил бить по Киеву каждую ночь. Сегодня в нескольких районах пострадали многоэтажки. Это была атака шахедами. Репортаж из одного из таких домов. В стене дыра, есть пострадавшие, службы и жители с самой ночи занимаются ликвидацией последствий", – написал Доброносов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате вражеской атаки на Киев есть погибшие и много пострадавших. По состоянию на 07:42 городской голова столицы Виталий Кличко констатировал гибель трех человек. Количество пострадавших достигло 29 человек, среди них – по меньшей мере шестеро детей. Самому младшему из пострадавших – всего 4 года.

