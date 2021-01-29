В сети пожаловались на отсутствие вакцин от бешенства: в Госпотребслужбе Киева ответили

Жители Киева обратились к Госпотребслужбе с жалобами на отсутствие вакцин от бешенства для домашних животных в ветеринарных клиниках. Однако в ведомстве заверили, что препаратов достаточно.

Как написала в социальной сети Наталия Ульяшинская, она столкнулась с такой проблемой, пытаясь привить котенка.

"У нас наступило время вакцинировать котенка, а вакцины нет", – написала женщина.

В пресс-службе Госпотребслужбы Киева опровергли данную информацию.

"Вакцина есть в достаточном количестве, как в частных, так и в государственных клиниках. Например, если вы готовы подвезти животное не по месту жительства, то Отдел по борьбе с бешенством животных Объединения ветеринарной медицины в Киеве делает это ежедневно в рабочие дни. С 10:00 до 15:00 по адресу Волынская, 12", – уточнили там.

Отметим, что в Киеве в этом году уже были зафиксированы случаи бешенства в нескольких районах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в связи с выявлением бешенства у кошки были введены карантинные ограничения.