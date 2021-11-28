В сети показали, как выглядели трамваи Киева в первый день работы в 1892 году. Исторические фото

В Киеве 1 июня 1892 года начал работать электрический трамвай, который стал первым на территории бывшей Российской империи. Первая линия соединила современную улицу Крещатик и Львовскую площадь.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как жители города реагировали на общественный электротранспорт.

"01.06.1892 год. Первый день работы первой линии электрического трамвая", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что киевляне с удовольствием пользовались электрическим транспортом.

Киевский трамвай – система электрического трамвая города столицы Украины, которая была открыта 1 июня 1892 года. Это первая электрическая трамвайная сеть на территории бывшей Российской империи и территории современной Украины, третья в Восточной Европе (после Будапешта (1888) и Праги (1891), шестнадцатая в Европе.

Также именно в Киеве 30 декабря 1978 года вступила в строй первая в тогдашнем Советском Союзе линия скоростного трамвая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1967 году на территории Гидропарка в Киеве был открыт известный ресторан "Охотник". После пожара в середине 1980-х на его территории обустроили метеостанцию.