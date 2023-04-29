В сети показали, как выглядели остатки стен Новой Печерской крепости в 1960-х, которые не сохранились. Архивные фото

В 1960-х годах в центре Киева на Печерске можно было увидеть остатки стен Новой Печерской крепости. Эта часть фортификационных сооружений, к сожалению, не сохранилась до наших дней.

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Старые фото были опубликовано в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Окончательно их снесли около 50 лет назад.

"1960-е годы. Остатки стен Новой Печерской крепости по улицам Князей Острожских и Старонаводницкой, окончательно снесенных в 1970-х годах", – говорится в сообщении.

Киевская крепость (также Ново Печерская крепость) – историко-архитектурный памятник. Комплекс крепостных сооружений XVIII—XIX веков, расположенный на холмах высокого правого берега Днепра, ограниченных с севера Кловским оврагом, с юга и запада – на склонах долины реки Лыбидь.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970-х годах Контрактовая площадь, точнее ее часть, на пересечении с улицей Сагайдачного, была проездной. В те дни вместо кафе и ресторанов в доме по номеру 41Б вместо кафе находился Гастроном.

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