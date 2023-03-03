В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1960-х годах. Архивные фото

Местность, где проходит улица Боричев Ток, известна еще со времен Киевской Руси и считалась лучшей частью Киева. В 1960-х годах неизвестные фотолюбители сделали серию снимков этой исторической локации.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какова была эта местность около 60 лет назад.

"Улица Боричев Ток. С разных ракурсов. 1960-е", – говорится в сообщении.

Боричев Ток – улица в Подольском районе города Киева. Пролегает от Боричевого спуска до Фроловской улицы. Местность, где проходит улица, известна еще со времен Киевской Руси. В X-XVII веках здесь селились в основном ремесленники.

Собственно улица Боричев Ток по ее современной линии возникла после Подольского пожара 1811 года, уничтожившего деревянную застройку и, по свидетельствам очевидцев и архивных документов, "превратила в пепел лучшую часть города".

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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