В сети показали, как выглядел первый "Мост поцелуев" в Киеве, и рассказали его историю. Архивные фото

Русановский мост в Киеве имеет неординарную историю. Мало кто знает, что именно он, а не Парковый путепровод, первым стал именоваться Мостом поцелуев.

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История локации и уникальные фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Он верой и правдой служил киевлянам вплоть до 1941 года.

"История возникновения Русановского моста в Киеве тесно связана с несколькими другими мостами. Многие современники удивляются, почему о Русановский мост совсем не упоминалось, когда речь шла о первой мостовой переправе через Днепр – Николаевский цепной мост, ведь существовало еще одно основательное водное препятствие – Русановская пролив", – рассказали авторы проекта.

По их словам, на тот период Русановский пролив выглядел совсем не так, как сегодня. На месте современного Венецианского пролива левое течение реки извивалось к Днепру и называлось оно "рукав Чорторию". А вот Русановский пролив был узким заливом на юг. Тогда на его месте стояли деревянные мосты, соединявшие капитальный Николаевский мост с Никольской слободкой.

Весной 1877 года вода полностью разрушила деревянные мосты, образовалось новое речное русло и появился остров, где устроилось поселение Предмостовая Слободка. Вновь образовавшийся пролив решили утихомирить новым деревянным мостом, длина которого составила около 200 метров, однако это не помогло.

Постоянно повторяющиеся разливы Днепра стали причиной непрерывных ремонтов, что очень мешало нормальному транспортному движению. В это время впервые задумались о сооружении капитальной переправы через Русановский пролив. Проект строительства путепровода был готов в 1902 году. Непосредственно строительные работы начались в 1903 году, а три года спустя Русановский мост уже был сдан в эксплуатацию.

На тот момент он выглядел так – двухпролетный мост с несущими конструкциями, выполненными в виде металлических двухшарнирных арок. Он выполнял важную функцию – соединил между собой два пригородных поселка: Предмостову и Никольскую слободку. В 1908 году по неизвестной причине настил Русановского моста, который был деревянным, сгорел. Не исключалась версия поджога, но она не была полностью подтверждена. Благодаря тому, что мост удалось вовремя отремонтировать, через два года через него пустили мототрамвай в Дарницу.

"Возвращаясь к Мосту поцелуев, как еще называли Русановский мост, следует отметить, что он стал излюбленным местом прогулок влюбленных пар. То и дело можно было увидеть молодых людей, обнимающихся и целующихся", – уточнили авторы.

Русановский мост в Киеве верой и правдой служил киевлянам до 1941 года. Во время войны его взорвали и он превратился в груду металла. Руины не стали восстанавливать, а в 1965 году возвели новый путепровод. В этот раз система была балочной, железобетонные блоки стянули пропущенными во внутренние отверстия пучками проволоки. На сегодняшний день он находится от станции метро Гидропарк до станции метро Левобережная.

Как сообщал OBOZREVATEL, трамвайная линия, ведущая к Пуще-Водице в Киеве, существует и эксплуатируется уже более 120 лет. В 1950-х здесь, на конечной остановке, работала настоящая мойка для электротранспорта.

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