Как выглядел Киев более 100 лет назад: опубликовано архивное фото

В Киеве фотограф, который в 1916 году отправился в плавание на пароходе "Головачев" из Киева в Межигорье, запечатлел виды древнего города и его окрестностей.

Как сообщил на своей странице в соцсети Александр Василенко, фотографии были сделаны летом.

На снимках можно увидеть, как 105 лет назад выглядели Труханов остров, разрушенный в 1920 году 776 метровый Николаевский цепной мост, который находился напротив Аскольдовой могилы.

Также на фото запечатлены Подол, залив Наталка на Оболони и местность неподалеку нынешней станции метро "Почайна".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории известных борделей Киева и где они находились. В частности, улицы Андреевский спуск и переулок Шевченко, еще около полутора века назад были заполнены различными заведениями, где за деньги можно было получить любовь.