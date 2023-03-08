В сети показали, как строили защитный ''саркофаг'' для Золотых ворот в Киеве в начале 1980-х годов. Фото

Исторический памятник времен Киевской Руси "Золотые ворота" является одной из визиток столицы. После нашествия хана Батыя они долгое время находились в заброшенном состоянии, пока их в 1982 году не реконструировали.

Видео дня

Старые фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как проходил этот процесс около 40 лет назад.

"Строительство защитного "саркофага" над 1000-летними воротами. Это привело к тому, что дождь не размывает старую кладку и граждане не могут что-то утащить "в память". Кроме того, обновленная часть вышла удивительно удачной, и однозначно украсила Ярославов Вал", – говорится в сообщении.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из самых древних каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде). Строительство ворот длилось с 1019 по 1026 год.

Золотые ворота серьезно пострадали во время осады войсками хана Батыя в 1240 году и долго разрушались. Только в 1982 году до празднования 1500-летия Киева их реконструировали, невзирая на то, что достоверные планы или изображения Золотых ворот не сохранились.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

В начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская телебашня является одной из немногих объектов столицы, которые можно увидеть из разных районов города. В 1970-х годах Сергей Пятериков с помощью своей фотокамеры сохранил для нас процесс постройки этого сооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!