В сети показали фото уникальной для Европы фрески из Софийского собора

В сети опубликовали фото особенной фрески из Софийского собора в Киеве. Уникальность произведения искусства заключается в том, что на нем изображен довольно редкий сюжет.

Фотографией поделились на странице исторического сообщества History Ukraine в Twitter. На фрагменте стены украинской святыни изображена библейская сцена с Иисусом Христом.

"Одно из первых изображений в Восточной Европе спуска Христа в ад. Деталь фрески в Софийском соборе Киева, XI век", – отметили авторы поста.

Заметим, что фреска выполнена в довольно интересной цветовой гамме: на ней сочетаются бело-голубые оттенки, а также желтый, зеленоватый и багряные цвета. Учитывая возраст рисунка, он довольно хорошо сохранился.

Четко видны силуэты разных святых, которые провожают Спасителя ко спуску в ад. Кроме того, художник древней Руси изобразил ворота при входе в подземный мир.

Напомним, согласно христианским верованиям, после распятия Иисус Хритос действительно спустился в ад, чтобы победить смерть, грехи и даровать верующим вечную жизнь. Лишь после выполнения этой миссии Сын Божий воскрес. Именно этот эпизод Евангелия изображен на уникальной фреске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор исторических наук, заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко отметил, что надписи на стенах Софии Киевской являются доказательством того, что во времена Киевской Руси на территории современной Украины уже существовал староукраинский язык. По его словам, в граффити того периода есть множество примеров чисто украинского "построения" слов.