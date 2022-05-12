В Пуща-Водице начали восстанавливать трамвайные пути, поврежденные оккупантами. Фото и видео

В Пуща-Водице рабочие начали восстанавливать трамвайные пути, которые были повреждены в результате обстрелов российскими оккупантами. Перед этим местность проверили саперы ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Пока что здесь курсирует временный автобусный маршрут № 12Т (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Участки пути пострадали во время наступления российских оккупантов в Киев от вражеского огня. На 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно. На конечной трамвайного маршрута № 12 на 14-й линии снаряд от российского "Града" повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что рабочие "Киевпасстранса" должны будут установить 250 м рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал. Работы завершатся в ближайшее время.

"Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пуща-Водицу с остальным Оболонским районом, курсирует временный автобусный маршрут № 12Т", – резюмировали в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве вернут оплату за проезд в коммунальном наземном и подземном транспорте. При этом его стоимость останется на прежнем уровне – 8 грн за поездку.