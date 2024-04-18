В полиции Киева рассказали, сколько уклонистов разыскивают по запросу ТЦК

По состоянию на 1 апреля, в полицию поступили запросы по розыску 4955 человек, уклоняющихся от военной службы. Соответствующие обращения в милицию направили представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Об этом сообщило издание NV со ссылкой на информацию столичных полицейских. Парламент 11 апреля принял новый закон о мобилизации.

"По состоянию на 1.04.2024 из ТЦКСП поступило 5387 обращений относительно установления места нахождения и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов, предусмотренных статьями 210 (нарушения военнообязанных законодательства о воинской обязанности и военной службе) и 210-1 (нарушения законодательства мобилизацию) КУоАП", – говорится в ответе правоохранителей.

В то же время, за уклонение от прохождения военной службы нужно разыскать и доставить в ТЦКСП 4955 человек. Как отметили в столичной полиции, они по состоянию на 1 апреля установили местонахождение и доставили в ТЦК для составления админматериалов 1416 человек.

Напомним, что депутаты Верховной Рады 11 апреля одобрили во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, скоро вступит в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий ряд нововведений. Помимо запрета уклоняющимся управлять транспортными средствами и консульских ограничений в случае невозобновления персональных данных в ТЦК, он предусматривает дополнительные санкции для военнообязанных родителей, не уплачивающих алименты.

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