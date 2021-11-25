В вагоне городской электрички Киева разбитое окно заклеили рекламой. Фото

В одном из поездов городской электрички Киева работники "Укрзалізниці" заклеили разбитое окно рекламными объявлениями. При этом стекло никто не убрал.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Когда случился инцидент, не сообщалось.

"В одном из вагонов городской электрички кто-то разбил окно. Это мелочи, потому что работники электрички проявили изобретательность – просто взяли и заклеили это окно рекламой. Спешили так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры – прежде всего", – говорится в сообщении.

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На опубликованной фотографии можно увидеть, что разбитое стекло было заклеено с помощью нескольких рекламных объявлений. При этом на сидении и на полу возле него остались осколки, которые, почему-то, никто не убрал.

Рядом с "отремонтированным" окном сидели пассажиры электрички, которых, похоже, не смущало происходящее.

Напомним, Киевская городская электричка курсирует по кольцевому маршруту в пределах столичного железнодорожного узла. Начала работать 2 сентября 2009 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в ночь с 12 на 13 октября на железнодорожной станции "Сырец" электричка сбила мужчину, который сидел на путях и разговаривал по телефону.