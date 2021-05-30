В PinchukArtCentre назвали войну на Донбассе 'гражданской', – журналист

Экскурсоводов международного центра современного искусства PinchukArtCentre заподозрили в непризнании того, что на Донбассе продолжается российско-украинская война. Ее один из сотрудников якобы назвал "гражданской".

Пост об этом в Facebook разместила закарпатская журналистка Галина Сернивка. Женщина еще недавно работала в Нацполиции, имеет звание старшего лейтенанта полиции, в августе-октябре 2014 года в составе добровольческого батальона Нацгвардии находилась в зоне АТО, в частности в Дебальцево.

Она отметила, что побывала в центре 29 мая. Одним из фрагментов экспозиции там были чашки, взятые из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе.

"Для меня это всегда было что-то, что способно пощекотать воображение, а иногда и нервы, что-то загадочное и недоступное... Там не было невидимых скульптур или невидимых картин (и на том спасибо), но кое-что я лучше бы не видела или, точнее, не слышала. PinchukArtCentre, как на седьмом году войны можно говорить, что у нас гражданская война, а на замечания отвечать в стиле "какой разницы", – возмутилась женщина.

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По ее словам, рассказывая о "памятнике гражданским войнам", координатор-экскурсовод якобы назвал и войну на востоке Украины гражданской.

"Я думала мне послышалось... никто не возражал... Да нет, не послышалось! На мое замечание, что у нас не гражданская война, экскурсовод вопросительно ответил: "Российско-украинская?". "Есть сомнения?!", – поинтересовалась я, но этот вопрос остался без ответа", – заверила Сернивка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что войну на Донбассе назвала "гражданской" австрийская газета Der Standard.