В палатках, автобусах и на рынках: в Киеве появятся мобильные пункты вакцинации против COVID-19

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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В палатках, автобусах и на рынках: в Киеве появятся мобильные пункты вакцинации против COVID-19

В Киеве с 19 августа начнут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Специально оборудованные автобусы будут курсировать по разным районам города, которые отдалены от больниц.

Об этом сообщается на сайте КГГА. Также кроме них будут установлены палатки для желающих сделать прививку (чтобы посмотреть график и адреса, доскролльте страницу до конца).

Директор Департамента здравоохранения КГГ Валентина Гинзбург отметила, что речь пока идет о пилотном проекте.

Получить прививку смогут граждане, у которых есть постоянный вид на жительство. При этом предварительная запись не требуется, а с собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Видео дня

Рейсовые автобусы будут курсировать с 19 по 22 августа по следующему маршруту:

Курсирование автобусов.

Также автобусы для вакцинации будут на основных рынках столицы с 19 по 22 августа:

Вакцинация на рынках.

Палатки для вакцинации будут работать по таким адресам:

Палатки для вакцинации.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко назвал количество вакцинированных в Украине граждан. По его словам, первую прививку получили 14% взрослого населения. Всего это 4 793 098 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 и 24 августа центры вакцинации в Киеве временно приостановят работу. Это связано с празднованием Дня Независимости.

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