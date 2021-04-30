В одном из университетов Киева ввели е-студенческий

Киевский университет имени Бориса Гринченко стал первым учреждением высшего образования, который ввел ипользования е-студенческими через Единый портал государственных услуг Дія.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Электронный студенческий билет нужен:

Для входа в корпуса университета

В читальных залах библиотеки

Для входа в общежития университета

Воспользоваться е-студенческим просто: зайдите в Дію, открыть студенческий, показать его ответственному работнику, нажать на документ, чтобы появился QR-код для уверенности, что это не скриншот и не фото – и документ проверен.

Напомним, около 5 млн граждан Украины уже пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильный приложение портала государственных услуг Дія.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в четверг, 15 апреля, подписал закон, который приравнивает украинские электронные паспорта, а также цифровые паспорта для выезда за границу в их физических аналогов.