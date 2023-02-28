В одном из районов Киева будут тестировать новую систему оповещения: что известно

В Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Испытания продлятся 28 февраля и 1 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В случае возникновения реальной воздушной угрозы сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании.

"Сегодня и завтра в Деснянском районе будут тестировать обновленную систему оповещения о ЧС. Будут раздаваться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины. Жителей Деснянского и соседних районов просим учитывать эту информацию и сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что также уведомления о воздушной тревоге можно получать в приложении "Киев Цифровой" и в официальном Telegram-канале КГГА.

Напомним, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в Дії.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги. Это нужно, чтобы жильцы имели доступ к защитным сооружениям.

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