В одной из больниц Киева большинство больных COVID-19 не вакцинированы: подробности от пациентки. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Пациентка рассказала о ситуации с больными COVID-19 в столичной больнице

В Киевской городской клинической больнице № 3 подавляющее большинство пациентов COVID-отделения не привиты. Тяжелее всего ситуация с больными пенсионного возраста.

Об этом сообщил Telegram-канал Телеграф. Проблемы есть у госпитализированных разного возраста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Больница находится в Днепровском районе Киева.

"Врачи не говорят – это то, что я спрашивала у людей, которые поступают – привитых нет. Киевляне от 40 до 50 лет – задыхаются. Стариками вообще ужас. И никто не прививается. Люди вакцинируйтесь, так как все отделение – не привито. Очень все тяжелые", – подчеркнула женщина.

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Женщина лечится в медучреждении.

По ее словам, в больнице еще есть свободные койки для новых пациентов.

Пациентка лечится в столичной клинической больнице № 3.

Напомним, в Киеве в случае введения "красной" зоны карантина несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе с взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 октября зарегистрировали 546 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 14 634 граждан.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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