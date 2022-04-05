В Мининфраструктуры рассказали, сколько понадобиться для восстановления разрушенных мостов на Киевщине

В Киевской области в результате нашествия российских оккупантов было разрушено пять мостов. Предварительно, на восстановление каждого путепровода понадобиться не менее 2-3 месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. При этом, движение по уничтоженной врагом трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель.

Так, на Киевщине были разрушены следующие путепроводы:

мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка;

мост между городами Буча и Ирпень;

мост через Бучу, на дороге Т-10 – 01;

мост на дороге Р-30, подъезд к городу Ирпень км 6+000;

мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через реку Ирпень в Гостомеле.

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"А вот движение по уничтоженной трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель", – резюмировали в министерстве,

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.

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