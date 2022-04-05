В Мининфраструктуры рассказали, сколько понадобиться для восстановления разрушенных мостов на Киевщине
В Киевской области в результате нашествия российских оккупантов было разрушено пять мостов. Предварительно, на восстановление каждого путепровода понадобиться не менее 2-3 месяцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. При этом, движение по уничтоженной врагом трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель.
Так, на Киевщине были разрушены следующие путепроводы:
мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка;
мост между городами Буча и Ирпень;
мост через Бучу, на дороге Т-10 – 01;
мост на дороге Р-30, подъезд к городу Ирпень км 6+000;
мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через реку Ирпень в Гостомеле.
"А вот движение по уничтоженной трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель", – резюмировали в министерстве,
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.
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