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В метрополитене Киева назвали возможные новые названия пяти станций

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Закончилось голосование относительно относительно переименования станций метро

В Киеве закончили рейтинговое голосование относительно новых названий пяти станция столичного метро. В частности, "Площадь Льва Толстого" предложили назвать в честь украинского поэта Василия Стуса.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Свою позицию высказали 170 646 пользователей.

По мнению общественности, станции должны переименовать следующим образом:

  • "Берестейская" – "Бучанская";

  • "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";

  • "Героев Днепра" – "Героев Украины";

  • "Минская" – "Варшавская";

  • "Дружбы народов" – "Ботаническая".

"Берестейская".
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"Минская".
"Героев Днепра".
"Дружбы Народов".
"Площадь Льва Толстого".

"Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", – резюмировал Брагинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".