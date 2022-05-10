В метрополитене Киева назвали возможные новые названия пяти станций

В Киеве закончили рейтинговое голосование относительно новых названий пяти станция столичного метро. В частности, "Площадь Льва Толстого" предложили назвать в честь украинского поэта Василия Стуса.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Свою позицию высказали 170 646 пользователей.

По мнению общественности, станции должны переименовать следующим образом:

"Берестейская" – "Бучанская";

"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";

"Героев Днепра" – "Героев Украины";

"Минская" – "Варшавская";

"Дружбы народов" – "Ботаническая".

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"Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", – резюмировал Брагинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".