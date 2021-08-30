В метро Киева произошел технический сбой: что случилось

В метрополитене Киева в понедельник, 30 августа, произошел технический сбой. В результате происшествия временно могут быть проблемы с пополнением транспортных карт и покупкой разовых поездок.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все приобретенные заранее поездки срабатывают.

"Из-за технических проблем возможные сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", – уточнили в пресс-службе.

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Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL на станции метро "Льва Толстого" все кассы были закрыты. По этой причине пассажиры были вынуждены покупать QR-коды для оплаты разовой поездки только в специальных автоматах.

Напомним, в Киеве 26 августа начался ремонт эскалаторов на станции метро "Олимпийская". Работы продлятся до 25 января 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станции из-за того, что был найден подозрительный предмет.