В метро Киева 'поселились' тысячи вирусов и микроорганизмов: результаты исследования

В киевском метрополитене ученые обнаружили большое количество разнообразных бактерий и вирусов. Такое масштабное исследование микроорганизмов столичной подземки провели специалисты Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе научного учреждения. Там отметили, что такую работу было проведено в рамках крупнейшего в мире метагеномного исследования городских микробиомы, что есть в воздухе и на поверхностях, к которым прикасаются люди (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Международный консорциум MetaSUB недавно опубликовал в Cell результаты этого глобального исследования, охватившего 60 городов мира.

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Проект, который имел целью секвенирования и анализ образцов, собранных из систем общественного транспорта и больниц, содержит аннотацию всех идентифицированных микроорганизмов, а также тысяч вирусов и бактерий и двух архей, которых не найдено ни в каких базах данных.

Благодаря исследованию сформирован первый в мире систематизированный каталог городской экосистемы микроорганизмов.

В разных городах, среди которых и Киев, анализ выявил основной набор 31 вида микроорганизмов, найденных в 97% образцов. Исследователи обнаружили 4246 известных видов микроорганизмов, но одновременно – 10928 новых вирусов и 748 бактерий. Открытие новых видов может помочь в построении филогенетических деревьев, чтобы понять, как различные виды микроорганизмов связаны между собой.

"Так, в киевском метро мы обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека – сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей. Это свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду. Однако выявлены и виды, которые уникально характеризуют подземку, например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D – бактерия, впервые секвенированая в 2015 году ", – рассказали в НАН Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 в столице откроют минимум одну новую станцию метро – "Мостицькау" в сторону жилого массива Виноградарь.