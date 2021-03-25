В маршрутках Киева продолжают грубо нарушать карантин. Фото

В Киеве в четверг, 25 марта, водители маршруток продолжают нарушать карантинные ограничения, которые касаются перевозки людей.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, часто маршрутные автобусы ездят "забитые", а люди буквально прижимаются в салоне друг к другу.

В маршрутках продолжают нарушать карантин

Люди едут без соблюдения дистанции

По мнению киевлян, для избежание очередей на остановках и толкучек в маршрутках, необходимо увеличить количество коммунального общественного транспорта.

Люди негативно реагируют на замечания о нарушении карантина

"Утром на работу добраться с начала Троещины (пересечение проспекта Маяковского и улицы Закревского) просто невозможно. Сидячие места в троллейбусах и автобусах уже заняты – притом часто это происходит на конечной остановке. В этом случае помогают только маршрутки", – подчеркнул один из киевлян.

В некоторых маршрутках водители не пускают стоячих пассажиров

Маршрутки ездят забитыми

Добавим, что в коммунальном транспорте количество пассажиров действительно не превышало число мест для сидения. Работают только одни двери, а за количеством людей в салоне следит кондуктор.

Строго карантин соблюдают в коммунальном транспорте

Отметим, в Киеве сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд мер по борьбе с нарушениями карантинных ограничений в маршрутных автобусах. При этом в разных районах Киева на остановках общественного транспорта 24 марта возникали конфликты из-за того, что маршрутки берут пассажиров только на сидячие места.

Люди стоят в маршрутках близко друг к другу

Утро в киевских маршрутках

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение прошлых суток, 24 марта, зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.