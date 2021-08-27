В магазинах Киева "обвалились" цены на арбузы. Фото

В большинстве супермаркетов Киева обвалились цены на арбузы. Стоимость одного килограмма ягоды колеблется от 2,9 до 5,9 гривен.

Об этом сообщило издание Главком. Самые дешевые бахчевые продают в сети магазинов Metro.

В других супермаркетах столицы за килограмм арбузов просят: Ашан – 5,90 грн., Сильпо – 5,1 грн., Novus – 4,99 грн., Фора – 3,9 грн., ЕКО-маркет – 3,5 грн.

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Отметим, как сообщила компания "Нібулон", накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL-003 доставили на перегрузочный терминал в Переяславе (Киевская область) 300 тонн спелых арбузов. Они были собраны на полях Херсонской области для киевлян и гостей столицы.

Рейс длился почти неделю и стал для юбилейным – пятым в транспортировке бахчевых Днепром с юга Украины.

Напомним, чтобы арбуз на вашем столе не оказался недостаточно спелым и несладким, нужно правильно подойти к его выбору на рынке. Эксперты обратили внимание на три основных признака, которые следует учесть при покупке сезонной ягоды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области местные фермеры продавали арбузы по цене от 70 коп. до 1 грн. Однако несмотря на такую низку цену, покупателей практически нет.