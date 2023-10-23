В КГВА рассказали, сколько ракет и "Шахедов" РФ запустила в направлении Киева за последний год

За последние двенадцать месяцев страна-террорист РФ запустила в направлении Киева более 300 крылатых ракет разного типа. Также для атаки столицы враг применил около 400 "Шахедов".

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Силы ПВО продолжают защищать Украину.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны! Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города", – подчеркнул Попко.

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Глава КГВА уточнил, что, согласно статистике, в направлении столицы только за 12 последних месяцев страна-террорист РФ запустила:

более 300 крылатых ракет разного типа;

14 баллистических ракет;

почти 400 ударных БПЛА типа Shahed.

"Поэтому наращивание систем ПВО – приоритет и для Киева, и для остальных городов Украины. Мы не откажемся от какого-либо вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное – эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские. Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение. Украина ожидает поддержки от наших союзников и партнеров. Каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый Gepard или каждый Piorun – это сохраненная жизнь и вклад в нашу Победу! " – резюмировал Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной вражеской атаки по Украине, состоявшейся вечером 22 октября, общественности стало известно о применении Россией новых дронов. Эти БПЛА такие же громкие, как Shahed 136 иранской разработки, однако звук их полета иной.

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