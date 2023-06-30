В Киевском зоопарке на летнюю фазенду переселились самые известные черепахи Украины. Фото

В Киевском зоопарке в летнюю фазенду перешли самые известные черепахи Украины. В распоряжении дяди Саши и Матильды целый луг разнотравья и освежающий бассейн.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть пресмыкающихся и других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00.

"Самые известные черепахи Украины – Дядя Саша и Матильда перешли к своей летней фазенде. К выходу черепах мы прорастили в вольере целый луг разнотравья, которое они с удовольствием поедают. В их распоряжении новая пещера-тайник с инфракрасными лампами для обогрева, и освежающий бассен", – рассказали в пресс-службе.

В КиевЗоо добавили, что шпороносные черепахи – растительноядные, и они питаются травой, сеном, овощами и фруктами.

"Наш 37-летний Дядя Саша за день съедает до 2кг кормов и вес 72 кг, а 41-летняя Матильда съедает до 1,5 кг и весит 48 кг. Напоминаем, что в 2020 году впервые в истории Киевского зоопарка в пары шпороносных черепах появилось потомство – Круглика, Цяточку, Мартина и Лолу можно увидеть на экспозиции рядом", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке произошел настоящий бэби-бум. В семье кошачьих лемуров растут пятерых детенышей.

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