В киевском Урбан-парке на ВДНГ появилась новая детская площадка. Фото

Новая современная детская площадка на территории Урбан-парка на ВДНГ в Киеве начала принимать первых посетителей. Она наполнена экологическими деревянными сооружениями, горками, канатными дорожками, качелями и другими развлечениями. Вход свободный.

Соответствующими фото из локации в Facebook поделился генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин. Судя по снимкам, маленькие гости полюбили такие достопримечательности и с удовольствием посещают площадку.

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Напомним, детская площадка, как и другие локации Урбан-парка, открыта для посещения с 26 августа. На территории также есть самый большой бетонный скейтпарк страны, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, дорожка для бега.

Урбан-парк на ВДНГ был создан в рекордные сроки – работы по обустройству спортивной территории начались 28 мая. Пространство – безбарьерное и со свободным входом для всех гостей ВДНГ. Проект является частью национальной программы "Здоровая Украина", инициированной Президентом Владимиром Зеленским.