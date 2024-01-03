В Киевском метро рассказали, сколько граждан воспользовалось подземкой как укрытием в 2023 году. Фото

В Киеве за 2023 год 338 тысяч граждан воспользовались станциями метрополитена как укрытием. Больше всего людей прятались в подземке от российских обстрелов в мае.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Граждан еще раз призывали не игнорировать сообщения об опасности.

"338 тысяч человек в 2023 году воспользовались станциями метро как укрытием во время ночных воздушных тревог. Больше всего людей воспользовались подземкой как укрытием в мае. Тогда на станциях всего находилось более 92 тысяч человек", – уточнили в пресс-службе.

В Киевском метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги на вход работают все без исключения вестибюли подземных станций. Это позволяет сократить маршрут следования до укрытия.

С первых дней полномасштабного вторжения метро в круглосуточном режиме работает как укрытие. Коллектив подземки обеспечивает бесперебойную работу предприятия как в качестве транспорта, так и как объекта гражданской защиты населения. Проводятся все необходимые работы по содержанию, в том числе гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь в нем в единый сервис объединили карты укрытий и пунктов обогрева в столице.

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