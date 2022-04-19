В Киевской ОВА показали, как восстанавливают инфраструктуру области. Видео

Киевская область продолжает восстанавливаться после российской оккупации и обстрелов страны агрессора. В частности, активные ремонтные работы ведутся на Житомирской трассе и в городе Ирпене.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Коммунальщики работают над тем, чтобы восстановить предоставление всех необходимых услуг жителям региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, среди прочего, в селе Романовка в короткие сроки было построена временная переправа через реку Ирпень. Эта дорога объединила Киев с предместьем столицы. В самом Ирпене продолжаются работы по разминированию и очистке улиц от разбитой техники и завалов.

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Напомним, ранее было принято решение о том, чтобы перекрыть движение для транспорта на участке трассы М-06 "Киев-Чоп" с 49 по 52 километр.

В Стоянке Киевской области рабочие закончили строительство временной переправы через реку Ирпень. Тем самым было восстановлено движение по трассе, соединяющей Киев и Житомир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ворзеле Киевской области дорожники приступили к очистке города. Работы планируют завершить после полного разминирования этого пригорода Киева.