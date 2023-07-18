В Киевской области двое мужчин из-за конфликта сожгли авто знакомого. Фото

В Борисполе Киевской области двое мужчин из-за конфликта решили отомстить знакомому. Они облили машину оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли ее.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"В Борисполе двое правонарушителей спланировали уничтожить машину оппонента из-за конфликта в отношениях. Ночью злоумышленники облили авто легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись", – рассказал Небытов.

Генерал добавил, что правоохранители установили злоумышленников, которые могут быть причастны к совершению преступления. Ими оказались 27- и 23-летний местные жители. Их задержали и поместили в следственный изолятор.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к серии поджогов мусорных баков в Подольском районе. В результате таких действий были повреждены легковые авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области полностью сгорел автомобиль Volkswagen. Правоохранители установили, что его поджег 19-летний мужчина, а заказал это ранее судимый местный житель. Причиной преступления стала ревность.

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